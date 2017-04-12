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В Черногории задержали украинку, причастную к "газовой схеме" Онищенко

Среда, 12 апреля 2017, 16:17

В Черногории задержали украинку Ирину Мусиенко, которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Специализовна антикоррупционная прокуратура сообщает, что 7 апреля 2017 года в аэропорту Подгорица властью Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Мусиенко И.Н., которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Онищенко, в частности в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст. 209 УК Украины", - сообщает САП.

Указывается, что САП готовит ее экстрадицию в Украину.

"В день первых задержаний участников "газовых схем" - 15.06.2016 Мусиенко И.Н. покинула территорию Украины и до настоящего времени не возвращалась", - сообщает САП.

Указывается, что 13 августа 2016 Мусиенко сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, а постановлением детектива НАБУ от 13.08.2016 объявлен розыск подозреваемого Мусиенко И.Н.

Как известно, среди соучастников преступлений, в которых обвиняется депутат от "Воля народа" Александр Онищенко, фигурируют около 20 человек.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа 2016 Онищенко объявили в национальный розыск.

Украинская правда

Темы: ОнищенкоЧерногория
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