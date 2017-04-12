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Законопроект про оновлення НАЗК вже в Раді – Петренко

Середа, 12 квітня 2017, 17:17

Законопроект про зміни у складі і структурі Національного агентство з питань запобігання корупції може бути розглянутий цього тижня.

Про це "Українській правді" заявив у середу глава Мін'юсту Павло Петренко.

За його словами Кабмін спільно з громадськістю уже розробив проект відповідних змін.

"Законопроект уже у Верховній Раді. Ми хотіли його розглянути у вівторок, але парламент увесь день займався питанням Конституційного суду. Але, думаю, цього тижня питання НАЗК може бути розглянуте", – сказав Петренко.

Раніше Петренко перераховував основні положення підготовленого законопроекту. Найпершим є питання зміни керівництва агентства.

"Ми прибираємо колективну безвідповідальність у системі НАЗК. Ми пропонуємо перезапустити конкурс, призначити нового керівника та уповноважених цей орган", – заявляв міністр.

Також планується на рівні закону обмежити нарахування необґрунтованих премій керівникам НАЗК і впровадити зовнішній аудит діяльності НАЗК кожен рік.

Як відомо, глава НАЗК Наталія Корчак відзвітувала про роботу відомства у Верховній Раді, де заявила, що збої в системі електронного декларування відбуваються одночасно із заявами прем'єра Володимира Гройсмана.

Корчак відкинула звинувачення на свою адресу та підтвердила, що не збирається йти у відставку без проведення незалежного аудиту діяльності її відомства.

Українська правда

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Теми: НАЗКМін'юстВерховна Рада
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