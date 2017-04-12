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Законопроект об обновлении НАПК уже в Раде – Петренко

Среда, 12 апреля 2017, 17:17

Законопроект об изменениях в составе и структуре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции может быть рассмотрен на этой неделе.

Об этом "Украинской правде" заявил в среду глава Минюста Павел Петренко.

По его словам, Кабмин совместно с общественностью уже разработал проект соответствующих изменений.

"Законопроект уже в Верховной Раде. Мы хотели его рассмотреть во вторник, но парламент весь день занимался вопросом Конституционного суда. Но, думаю, на этой неделе вопрос НАПК может быть рассмотрен", – сказал Петренко.

Ранее Петренко перечислял основные положения подготовленного законопроекта. Самым первым является вопрос смены руководства агентства.

"Мы убираем коллективную безответственность в системе НАПК. Мы предлагаем перезапустить конкурс, назначить нового руководителя и уполномоченных в этот орган", – заявлял министр.

Также планируется на уровне закона ограничить начисление необоснованных премий руководителям НАПК и внедрен внешний аудит деятельности НАПК каждый год.

Как известно, глава НАПК Наталья Корчак отчиталась о работе ведомства в Верховной Раде, где заявила, что сбои в системе электронного декларирования происходят одновременно с заявлениями премьера Владимира Гройсмана.

Корчак отвергла обвинения в свой адрес и подтвердила, что не собирается уходить в отставку без проведения независимого аудита деятельности ее ведомства.

Украинская правда

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Темы: НАПКМинюстВерховная Рада
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