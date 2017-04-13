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САП знову продовжила розслідування проти Охендовського

Четвер, 13 квітня 2017, 16:54

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила розслідування кримінального провадження проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до 13 червня.

Про це "Українським новинам" повідомив заступник спеціалізованого антикорупційного прокурора Володимир Кривенко.

"Продовжили розслідування ще на 2 місяці", – повідомив він.

Він зазначив, що термін досудового розслідування закінчувався в четвер 13 квітня.

Як повідомлялося, 13 грудня 2016 року детективи НАБУ вручили Охендовському повідомлення про підозру в одержанні хабарів. Йому інкримінують незаконне отримання грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

У зв'язку з цим САП звернулася до суду з проханням відсторонити Охендовського від займаної посади. Однак Солом'янський районний суд Києва відмовився це зробити.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначав, що детективи обіцяли закінчити цю справу до лютого, але не встигли.

Антикорупційна прокуратура продовжувала досудове розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОхендовськийАнтикорупційна прокуратура
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