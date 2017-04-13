САП снова продлила расследование против Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила расследование уголовного производства против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до 13 июня.

Об этом "Українським новинам" сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко.

"Продлили расследование еще на 2 месяца", – сообщил он.

Он отметил, что срок досудебного расследования истекал в четверг 13 апреля.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года детективы НАБУ вручили Охендовскому сообщение о подозрении в получении взяток. Ему инкриминируют незаконное получение денег из "черной кассы" Партии регионов.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отмечал, что детективы обещали закончить это дело до февраля, но не успели.

Антикоррупционная прокуратура продолжала досудебное расследование.