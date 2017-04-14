Турчинов: У меня прозвище лучше, чем у Путина

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит, спокойно относится к прозвищу, которое ему дали в России - "кровавый пастор".



Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, опубликованном 14 апреля.



"Вы знаете, меня и раньше "пастором" называли, но россияне добавили "Кровавый", видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю. Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык. Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину", – отметил Турчинов.



На вопрос, когда и чем может закончиться антитеррористическая операция, секретарь СНБО сказал:



"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот получили десятки километров".



"Поэтому я считаю, что наша задача – метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное – не проскочить границу", – пошутил он.