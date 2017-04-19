Ситник вважає, що Інтерпол вже міг оголосити Онищенка в розшук
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не виключає, що Інтерпол вже прийняв рішення щодо оголошення в розшук народного депутата Олександра Онищенка.
Про це Ситник сказав в ефірі 5 каналу в середу ввечері, передає Інтерфакс-Україна.
"Ця структура (Інтерпол) досить закрита, і ми навіть не знаємо, можливо, вже і є якесь рішення, але у них є певна процедура його оприлюднення", - сказав Ситник.
При цьому директор НАБУ нагадав, що документи на оголошення в розшук Онищенка було подано в Інтерпол влітку 2016 року, і досі відповіді не було.
"Мені здається, ці терміни явно неприйнятні", - додав директор Бюро.
Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради.
У липні 2016- го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.
Онищенка оголосили в національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї вини і збирається судитися в Лондоні.
Онищенко заявив, що у нього є компромат на Порошенка, і він нібито передав його США. У ЗМІ Онищенко опублікував записи, як він стверджує, з нардепом Олесем Довгим і Миколою Мартиненком.