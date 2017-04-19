Сытник считает, что Интерпол уже мог объявить Онищенко в розыск

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не исключает, что Интерпол уже принял решение относительно объявления в розыск народного депутата Александра Онищенко.

Об этом Сытник сказал в эфире 5 канала в среду вечером, передает Интерфакс-Украина.

"Эта структура (Интерпол) достаточно закрытая, и мы даже не знаем, возможно, уже и есть какое-то решение, но у них есть определенная процедура его обнародования",- сказал Сытник.



При этом директор НАБУ напомнил, что документы на объявление в розыск Онищенко были поданы в Интерпол летом 2016 года, и до сих пор ответа не было.



"Мне кажется, эти сроки явно неприемлемые",- добавил директор Бюро.



Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.

В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.



Онищенко объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.



Онищенко заявил, что у него есть компромат на Порошенко, и он якобы передал его США. В СМИ Онищенко опубликовал записи, как он утверждает, с нардепом Олесем Долгим и Николаем Мартыненко.