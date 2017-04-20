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Шокін вирішив не ходити на суд щодо свого поновлення

Четвер, 20 квітня 2017, 15:36

Віктор Шокін попросив Вищий адмінсуд України розглядати справу про поновлення на посаді генпрокурора без його участі.

Про це на судовому засіданні в четвер заявив головуючий суддя Валентин Морозов.

"Від позивача надійшла заява про розгляд справи без його присутності", - зазначив він.

Суд прийняв рішення проводити судове засідання без Шокіна, водночас його інтереси в суді представлятимуть два адвокати.

Як повідомлялося, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді.

У своїй позовній заяві він просить визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради про надання згоди на його звільнення президентом з посади генпрокурора України і відновити його на посаді.

29 березня 2016 року Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ШокінсудГенпрокуратура
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