Шокин решил не ходить на суд по его восстановлению
Виктор Шокин попросил Высший админсуд рассматривать дело о восстановлении на должности генпрокурора без его участия.
Об этом на судебном заседании в четверг заявил председательствующий судья Валентин Морозов.
"От истца поступило заявление о рассмотрении дела без его присутствия", - отметил он.
Суд принял решение проводить судебное заседание без Шокина, вместе с тем его интересы в суде будут представлять два адвоката.
Как сообщалось, экс-генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности.
В своем исковом заявлении он просит признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение президентом с должности генпрокурора и восстановить его на должности.
29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Роман Кравец, УП