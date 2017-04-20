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Шокин решил не ходить на суд по его восстановлению

Четверг, 20 апреля 2017, 15:36

Виктор Шокин попросил Высший админсуд рассматривать дело о восстановлении на должности генпрокурора без его участия.

Об этом на судебном заседании в четверг заявил председательствующий судья Валентин Морозов.

"От истца поступило заявление о рассмотрении дела без его присутствия", - отметил он.

Суд принял решение проводить судебное заседание без Шокина, вместе с тем его интересы в суде будут представлять два адвоката.

Как сообщалось, экс-генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности.

В своем исковом заявлении он просит признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение президентом с должности генпрокурора и восстановить его на должности.

29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Роман Кравец, УП

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Темы: ШокинсудГенпрокуратура
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