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Суддю для Мартиненка обере система – НАБУ

Четвер, 20 квітня 2017, 21:00

Суддю, який обиратиме міру запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, визначить автоматизована система.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"Клопотання про обрання міри запобіжного заходу вносимо завтра. Суд теж, скоріше за все, відбудеться завтра. Хто суддя, визначить автоматизована система", - зазначили у відомстві.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства  "СхідГЗК".

Сам Мартиненко звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи.

Водночас "Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.

Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді.

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Українська правда

Теми: МартиненкоНАБУ
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