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Судью для Мартыненко выберет система - НАБУ

Четверг, 20 апреля 2017, 21:00

Судью, который будет выбирать меру пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко, определит автоматизированная система.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Ходатайство об избрании меры пресечения вносим завтра. Суд тоже, скорее всего, состоится завтра. Кто судья, определит автоматизированная система", - отметили в ведомстве.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-нардепа Николая Мартыненко задержали по подозрению в растрате денег госпредприятия "ВостГОК".

Сам Мартыненко обвинил председателя НАБУ Артема Сытника в фальсификации дела.

В то же время "Народный фронт" обратил внимание на неоднозначную репутацию судьи Соломенского райсуда Киева Бобровника, который дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, в том числе в бывшей жены.

Кроме того, политсила требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи.

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Украинская правда

Темы: МартыненкоНАБУ
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