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Хуг: Військова техніка на парадах в ОРЛО – це порушення Мінська

П'ятниця, 21 квітня 2017, 14:37

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ в Україні вважають присутність військової техніки на парадах на честь 9 травня на непідконтрольних уряду територіях Луганської області порушенням Мінських домовленостей.

Про це сказав перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг, відповідаючи на запитання журналістів п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я маю підтвердити те, що так звана "ЛНР" повідомила нам про те, що вони мають план порушити Мінські угоди", – сказав Хуг.

"Як ми вже відображали в своїх звітах, присутність такого озброєння є порушенням Мінських угод і це озброєння не повинно там перебувати відповідно до домовленостей, які були підписані "ЛНР"/"ДНР", – наголосив він.

Як відомо, бойовики ОРДЛО раніше заявляли про намір провести 9 травня 2017 року військові паради в Луганську й Донецьку.

Теми: ОБСЄЛНРМінські угоди
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