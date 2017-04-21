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Хуг: Военная техника на парадах в ОРЛО – это нарушение Минска

Пятница, 21 апреля 2017, 14:37

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине считают присутствие военной техники на парадах в честь 9 мая на неподконтрольных правительству территориях Луганской области нарушением Минских договоренностей.

Об этом сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопросы журналистов пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я должен подтвердить то, что так называемая "ЛНР" сообщила нам о том, что они имеют план нарушить Минские соглашения", – сказал Хуг.

"Как мы уже отображали в своих отчетах, присутствие такого вооружения является нарушением Минских соглашений и это вооружение не должно там находиться в соответствии с договоренностями, которые были подписаны "ЛНР"/"ДНР", – подчеркнул он.

Как известно, боевики ОРДЛО ранее заявляли о намерении провести 9 мая 2017 военные парады в Луганске и Донецке.

Темы: ОБСЕЛНРМинские соглашения
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