Слідство озвучило 5 версій, що розглядають у справі Шеремета

Через 9 місяців після вбивства журналіста Павла Шеремета, слідство досі розглядає кілька версії.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами на цей час у зазначеному кримінальному провадженні відпрацьовується кілька версій щодо можливих мотивів скоєння вбивства.

Серед них, за словами Тракала, розглядають:

- вчинення злочину через професійну діяльність у Російській Федерації та Республіці Білорусь;

- помилка в об’єкті злочину, а саме підготовка вбивства власника видання "Українська правда" Олени Притули;

- критичні публікації Шеремета у виданні "Українська правда" та виступи на радіо "Вести";

- дестабілізація ситуації в державі з метою формування помилкового негативного сприйняття суспільно-політичної ситуації в Україні;

- конфлікти в особистому житті Шеремета у зв’язку із сімейним, комерційним та фінансовим становищем останнього.

Також "Українська правда" направляла низку запитань, на які в поліції відмовилися відповідати, посилаючись на таємницю слідства.

Зокрема поліція не відповіла на наступні питання:

- Чи є ідентифіковані люди, які були виконавцями вбивства?

- Чи будуть оприлюднені фотороботи осіб, які підклали вибухівку під авто?

- Чи є розуміння, хто саме був замовником вбивства?

- Які мотиви і версії вбивства наразі є пріоритетними?

- На початку квітня заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета українські правоохоронці направили міжнародно-правові доручення у 14 країн. Про які країни йдеться? Чи є вже відповіді? Якого типу інформацію Україна просила у цих країн.

Як відомо, 8 лютого слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивство Павла Шеремета через його журналістську діяльність в Україні й інших країнах.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

До розслідування були залучені представники ФБР.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Слідство встановило, що вибух в автомобілі відбувся від дистанційного спрацювання вибухового пристрою.

Крім того, Нацполіція оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно, що пристрій закладали вночі чоловік і жінка. Нацполіція провела опитування понад 500 свідків, обійшла багато будинків в тому районі в пошуках цих людей. Про результати цих дій Нацполіції не повідомляється.

28 жовтня 2016 року УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції. За інформацією джерел УП, збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков.

Виходячи з оприлюднених судових рішень, слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.

Однак тодішній перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян зазначив, що висновки були зроблені лише з кількох судових рішень з понад 97.

Українська правда