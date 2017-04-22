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"Народний фронт" звинуватив НАБУ в тиску на суддів, просить ГПУ перевірити

Субота, 22 квітня 2017, 14:33

Партія "Народний фронт" підозрює керівництво НАБУ в тиску на суддів, зокрема щодо затримання екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це йдеться в заяві партії у відповідь на заяву НАБУ щодо тиску з боку нардепів від "Народного фронту" на суддю, який обирає запобіжний захід для Мартиненка.

"Така неадекватна реакція, вочевидь, пояснюється нервозністю керівників НАБУ. Адже незаконне, політично вмотивоване затримання Мартиненка стало можливим завдяки підозрілим стосункам між Бюро й кількома конкретними суддями", - заявили в партії.

"Є серйозні, аргументовані підстави вважати, що керівництво НАБУ (зокрема, Гізо Угулава) здійснює негласний і протизаконний вплив на згаданих суддів — тримаючи їх "на гачку" призупинених кримінальних проваджень, оперативних справ та приватно-побутового "компромату". Водночас саме ці заангажовані судді підозрілим чином виявляються "автоматично обраними" для розгляду справ, у яких можна припускати особисті інтереси пана Угулави та його колишнього патрона, телеведучого Михеїла Саакашвілі", - йдеться в заяві.

"Народний фронт" обіцяє докласти всіх зусиль для того, щоб факти й повідомлення про зловживання правосуддям з боку НАБУ якнайшвидше отримали об’єктивну правову оцінку.

"По-перше, ми звертаємося до Генеральної прокуратури з проханням перевірити усі процесуальні та оперативні контакти Національного антикорупційного бюро з усіма суддями, в розгляді яких колись перебували будь-які питання діяльності НАБУ", - йдеться в заяві.

Крім того, на думку представників партії, подібні відносини обов’язково мають бути ретельно перевірені в ході внутрішнього й зовнішнього аудиту НАБУ в передбаченому законом порядку.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.  

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

Українська правда

Теми: НАБУНародний фронтМартиненко
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