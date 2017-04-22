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"Народный фронт" обвинил НАБУ в давлении на судей, просит ГПУ проверить

Суббота, 22 апреля 2017, 14:33

Партия "Народный фронт" подозревает руководство НАБУ в давлении на судей, в частности относительно задержания экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом говорится в заявлении партии в ответ на заявление НАБУ о давлении со стороны нардепов от "Народного фронта" на судью, который избирает меру пресечения для Мартыненко.

"Такая неадекватная реакция, очевидно, объясняется нервозностью руководителей НАБУ. Ведь незаконное, политически мотивированное задержание Мартыненко стало возможным благодаря подозрительным отношениям между Бюро и несколькими конкретными судьями", - заявили в партии.

"Есть серьезные, аргументированные основания полагать, что руководство НАБУ (в частности, Гизо Угулава) осуществляет негласное и противозаконное влияние на упомянутых судей - держа их "на крючке" приостановленных уголовных производств, оперативных дел и частно-бытового "компромата". В то же время именно эти ангажированные судьи подозрительным образом оказываются "автоматически избранными" для рассмотрения дел, в которых можно предполагать личные интересы господина Угулавы и его бывшего патрона, телеведущего Михеила Саакашвили", - говорится в заявлении.

"Народный фронт" обещает приложить все усилия для того, чтобы факты и сообщения о злоупотреблениях правосудием со стороны НАБУ быстрее получили объективную правовую оценку.

"Во-первых, мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить все процессуальные и оперативные контакты Национального антикоррупционного бюро со всеми судьями, в рассмотрении которых когда-то находились любые вопросы деятельности НАБУ", - говорится в заявлении.

Кроме того, по мнению представителей партии, подобные отношения обязательно должны быть тщательно проверены в ходе внутреннего и внешнего аудита НАБУ в предусмотренном законом порядке.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Украинская правда

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Темы: НАБУНародный фронтМартыненко
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