Омелян, який поручився за Мартиненка: Перший і останній раз бачилися у 2014-му

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян, який виступив поручителем за екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка, заявив, що перший і останній раз бачив його у 2014 році.

Про це Омелян повідомив у Facebook.

"За рік каденції заступником міністра і рік - міністром я встиг побувати людиною Авакова, Яценюка, Коломойського, Ахметова, Кононенка, низки інших дрібніших діячів. Тепер настала черга Мартиненка, якого я, на відміну від багатьох мовчазних чи критикуючих, перший і останній раз бачив у коридорах Кабміну у 2014 р і просто привітався", - заявив міністр.

"Чи переживаю я за свою репутацію? Ні!", - додав він.

За словами Омеляна, підпис під клопотанням до суду не утримувати Мартиненка під вартою на час розгляду судової справи значить "лише це і більше нічого".

"Це позиція Народного Фронту, а я міністр, делегований до уряду від цієї політичної сили... Я вірю в НАБУ, сподіваюся на чесний суд і розумію, що без судових вироків і тюремних строків топ-корупціонерів на якісні масштабні зміни сподіватися годі", - додав глава МІУ.

У свою чергу глава Мінмолодьспорту Ігор Жданов, який також виступив поручителем за Мартиненка, заявив, що рішення Солом'янського суду щодо екс-нардепа є закономірним та справедливим і "права будь-якого підозрюваного мають дотримуватися, а не порушуватися шляхом політичного замовлення".

"Команда "Народного фронту" домоглася рішення суду про те, щоб відпустити Миколу Мартиненка на поруки міністрів та народних депутатів. Воно є закономірним і справедливим, оскільки сам Мартиненко поводився дуже гідно, як політик і громадянин - не тікав з країни, не ховався по лікарням, сам відмовився від депутатської недоторканості, 15 місяців, як законослухняний громадянин, ходив на допити", - заявив Жданов.

"Думаю, свою роль також зіграла згуртована поведінка команди "Народного фронту". Ми прийшли до суду та продемонстрували свою політичну і громадянську позицію, що права будь-якого підозрюваного мають дотримуватися, а не порушуватися шляхом політичного замовлення", - зазначив він.

Глава Міносвіти Лілія Гриневич, яка також поручилася за Мартиненка, публічно своє рішення не коментувала.

Як відомо, 22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Серед 21 поручителя - міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також нардепи - Леонід Ємець,Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков,Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник,Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Леонід Ємець заявив, що гарантує це рішення власним депутатським мандатом.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень, однак Мартиненко заявив, що не має грошей для такої застави.

Українська правда