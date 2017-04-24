Ситник: Плівки Онищенка записані вже після його звинувачення

Глава НАБУ Артем Ситник заявляє, що оприлюднені в якості нібито компромату на президента Петра Порошенка аудіозаписи нардепа Олександра Онищенка були зроблені після основних арештів у газовій справі.

Про це LIGA.net розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Всі записи були зроблені після того, як його групу затримали. Яка в цих записах політика, я, чесно кажучи, не розумію", - сказав Ситник.

За його словами, провадження за заявами Онищенка у НАБУ є, але "вони так і залишилися голослівними".

"На додаток до заяв він оприлюднив два записи, зроблені вже постфактум. Чесно кажучи, зміст заяв і плівок не збігаються. Він розповідав про одне, а записи дав зовсім про інше. Я впевнений, що це робиться, щоб політизувати справу", - заявив він.

"Але якщо подивитися на ситуацію об'єктивно, тобто голослівна заява, нічим не підтверджена, і є записи, зроблені після того, як основні арешти в справі по газовій схемі вже були проведені", - пояснив директор бюро.

Як відомо, Онищенко втік з України в 2016-му році.

В Україні проти нього відкрито кримінальне провадження. Генпрокуратура підозрює його як організатора корупційної схеми з перепродажу газу і домагається екстрадиції політика в Україні.

В кінці 2016 року нардеп опублікував аудіофайли розмов Онищенка нібито з оточенням президента, заявивши, що допомагав організовувати в Раді голосування по "потрібним Порошенко законам" і кадрових призначень.

Онищенко заявив, що у нього є компромат на Порошенка, і він нібито передав його США. У ЗМІ Онищенко опублікував записи, як він стверджує, з нардепом Олесем Довгим і Миколою Мартиненком.

Мартиненко підтвердив свою зустріч з Онищенком в Іспанії минулого року.