Сытник: Пленки Онищенко записаны уже после его обвинения

Глава НАБУ Артем Сытник заявляет, что обнародованные в качестве якобы компромата на президента Петра Порошенко аудиозаписи нардепа Александра Онищенко были сделаны после основных арестов по газовому делу.

Об этом LIGA.net рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Все записи были сделаны после того, как его группу задержали. Какая в этих записях политика, я, честно говоря, не понимаю", - сказал Сытник.

По его словам, производство по заявлениям Онищенко у НАБУ есть, но "они так и остались голословными".

"В дополнение к заявлениям он обнародовал две записи, сделанные уже постфактум. Честно говоря, содержание заявлений и пленок не совпадают. Он рассказывал об одном, а записи дал совсем о другом. Я уверен, что это делается, чтобы политизировать дело", - заявил он.

"Но если посмотреть на ситуацию объективно, то есть голословное заявление, ничем не подтвержденное, и есть записи, сделанные после того, как основные аресты в деле по газовой схеме уже были проведены", - пояснил директор бюро.

Как известно, Онищенко сбежал из Украины в 2016-м году.

В Украине против него открыто уголовное производство. Генпрокуратура подозревает его как организатора коррупционной схемы по перепродаже газа и добивается экстрадиции политика в Украину.

В конце 2016 года нардеп опубликовал аудиофайлы разговоров Онищенко якобы с окружением президента, заявив, что помогал организовывать в Раде голосования по "нужным Порошенко законам" и кадровым назначениям.