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Є дві справи щодо ОПЗ, але поки лише два підозрюваних

Понеділок, 24 квітня 2017, 11:46

Кримінальна справа проти керівництва "Одеського припортового заводу" гальмується в суді, каже директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.  

"Засідання проводяться раз на два місяці. Можна сказати, що справа взагалі не слухається. Об'єктивних причин, чому відбувається саме так, я не бачу", – сказав він в інтерв'ю Liga.net.

На запитання, хто проходить у справі ОПЗ і яка роль народного депутата Олександра Грановського, Ситник відповів: 

"У справі, яку передано до суду, два підозрюваних – Перелома й Щуріков. Ця справа стосується розтрати коштів держпідприємства на суму понад 200 млн грн при розрахунках за газ".

"Ще одна справа – в роботі: там зараз досліджується трохи інша сторона діяльності ОПЗ. На цьому крапка", – додав він.

Перелому й Щурікова арештовували у справі про постачання на підприємство газу "Укрнафти".

На запитання, що з іншим епізодом – трейдером Ньюскоуп Істейтс Лімітед, який отримував продукцію ОПЗ дешевше за інших, – директор НАБУ відповів: "Розслідування цього епізоду ведеться. Спрямовано запити в рамках міжнародної правової допомоги в низку країн, серед яких – Латвія й Великобританія".

На зауваження, що Міхеїл Саакашвілі під час перебування головою Одеської області заявляв, що чиновники ОПЗ передавали гроші депутатській групі Мартиненка-Іванчука, Ситник відповів: "Якби в нас були такі докази, можливо, коло підозрюваних було б ширшим".

Поки ж у тій справі, яка в суді, "двом фігурантам інкриміновано конкретну суму збитків, завданих державному підприємству".

"Друга справа розслідується", – сказав лише директор НАБУ.

У листопаді 2015 року на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі заводом британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд гривень із 5% знижкою. Тоді у члена правління Одеського припортового заводу Ольги Ткаченко, яку пов'язують із нардепом БПП Олександром Грановським, вилучили телефон.

У травні 2016 року Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні.

У вересні минулого року Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність.

6 квітня 2017 року Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення розглядати у закритому режимі справи колишнього голови наглядової ради ОПЗ Сергія Переломи і першого заступника голови правління заводу Миколи Щурикова щодо розкрадання коштів.

20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради ОПЗ Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК", у якій звинувачують і екс-нардепа Миколу Мартиненка. І Мартиненка, і Перелому відпустили на поруки нардепів від "Народного фронту".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗНАБУМартиненкоГрановський
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