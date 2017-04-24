Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Есть два дела по ОПЗ, но пока лишь два подозреваемых

Понедельник, 24 апреля 2017, 11:46

Уголовное дело против руководства "Одесского припортового завода" тормозится в суде, говорит директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.  

"Заседания проводятся раз в два месяца. Можно сказать, что дело вообще не слушается. Объективных причин, почему происходит именно так, я не вижу", – сказал он в интервью Liga.net.

На вопрос, кто проходит по делу ОПЗ и какова роль народного депутата Александра Грановского, Сытник ответил: 

"По делу, которое передано в суд, два подозреваемых – Перелома и Щуриков. Это дело касается растраты средств госпредприятия в сумме свыше 200 млн грн при расчетах за газ".

"Еще одно дело находится в работе: там сейчас исследуется несколько иная сторона деятельности ОПЗ. На этом точка", – добавил он.

Перелому и Щурикова арестовывали по делу о поставке на предприятие газа "Укрнафты".

На вопрос, что с другим эпизодом – трейдером Ньюскоуп Истейтс Лимитед, который получал продукцию ОПЗ дешевле других, – директор НАБУ ответил: "Расследование этого эпизода ведется. Направлены запросы в рамках международного правовой помощи в ряд стран, среди которых – Латвия и Великобритания".

На замечание, что Михэил Саакашвили в бытность главы Одесской области заявлял, что чиновники ОПЗ передавали деньги депутатской группе Мартыненко-Иванчука, Сытник ответил: "Если бы у нас были такие доказательства, возможно, круг подозреваемых был бы шире".

Пока же по тому делу, которое в суде, "двум фигурантам инкриминирована конкретна сумма убытков, нанесенных государственному предприятию".

"Второе дело расследуется", – сказал лишь директор НАБУ.

В ноябре 2015 года на ОПЗ проводили обыск в рамках расследования дела о коррупции при продаже заводом британской компании Newscope Estates Limited карбамида на 1,63 млрд гривен с 5% скидкой. Тогда у члена правления Одесского припортового завода Ольги Ткаченко, которую связывают с нардепом БПП Александром Грановским, изъяили телефон.

В мае 2016 года Соломенский суд Киева запретил НАБУ использовать Viber-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве.

В сентябре прошлого года Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.

6 апреля 2017 года Шевченковский райсуд Киева принял решение рассматривать в закрытом режиме дела бывшего главы набсовета ОПЗ Сергея Переломы и первого заместителя главы правления завода Николая Щурикова о расхищении средств.

20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу набюдательного совета ОПЗ Сергея Перелому по делу причинения убытков ГП "ВостокГОК", по которому обвиняют и экс-нардепа Николая Мартыненко. И Мартыненко, и Перелому отпустили на поруки нардепов от "Народного фронта".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗНАБУМартыненкоГрановский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ОПЗ
Дело Сенниченко: суд заочно арестовал экс-главу ОПЗ
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
Фонд госимущества планирует приватизацию ОПЗ на первое полугодие 2022 года
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: