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Хуг: Місія ОБСЄ на Донбасі 183 рази наражалася на небезпеку

Понеділок, 24 квітня 2017, 17:59

Двоє членів СММ ОБСЄ, які отримали поранення унаслідок вибуху міни у неділю, 23 квітня, виписані з лікарні.

Про це під час брифінгу у понеділок, 24 квітня, заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг. "Що стосується 2 членів команди, їх вже виписали з лікарні, їхній стан стабільний. Їх направили до Краматорська, звідки вони поїдуть до Києва", - пояснив він.

Також Хуг зазначив, що місія ОБСЄ отримала тіло загиблого спостерігача в неділю ввечері. "Вчора увечері наша команда вилучила тіло члена нашого команди з США. Його тіло вивезено з зони бойових дій", - сказав Хуг. Також ОБСЄ вилучило понівечений автомобіль та автомобіль, який його супроводжував. Це броньовані автомобілі класу Toyota Land Cruisers B6.

Загалом, як зазначив Хуг, із 15 квітня 2015 року місія ОБСЄ на Донбасі 183 рази наражалася на смертельну небезпеку: стрілянина по патрулях, обстріли поруч, погрози фізичної розправи.

Він зазначив, що місія перебуває на постійному контакті з української владою, але водночас проводить внутрішнє розслідування.

"Оскільки процес триває, я не можу дати додаткових коментарів", - сказав Хуг.

На прохання прокоментувати заяви бойовиків щодо інциденту, Хуг зазначив, що не коментує чужі заяви. "Я не можу коментувати чужі заяви. ОБСЄ коментує лише факти", - заявив він.

Як повідомлялося, 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в результаті чого один з членів місії загинув, двоє доставлені в лікарню.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медпрацівник із США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

За вказаним фактом управління Служби безпеки України в Луганській області відкрило кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт, що призвів до загибелі людини".

Тетяна Кусок, Роман Кравець, УП

Теми: ОБСЄ
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