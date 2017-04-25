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СБУ: Основна версія пожежі в Балаклії – теракт

Вівторок, 25 квітня 2017, 17:35
СБУ: Основна версія пожежі в Балаклії – теракт

Основною версією щодо пожежі у березні в Балаклії Харківської області поки залишається терористичний акт, але інші версії також продовжують відпрацьовуватися.

Про це повідомив керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук на брифінгу у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки що основною версією залишається та, яку озвучив глава служби Василь Грицак, а саме, що це була диверсія, спланована недружньою нам на сьогоднішній день державою, безпосередньо спецслужбами цієї держави", - сказав Ткачук.

Разом з тим, він додав, що інші версії так само продовжують відпрацьовуватися.

Як відомо, 23 березня близько 3:00 на складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, в результаті якої здетонували боєприпаси; остаточно пожежу загасили вранці 26 березня.

За словами міністра оборони Степана Полторака, пожежа в Балаклії знищила 70% боєприпасів.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.

Суд заарештував сервер і відеореєстратор з чергової служби в/ч А1352. За даними слідства, диверсію на арсеналі у Балаклії могли здійснити цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата.

Голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що унаслідок пожежі на арсеналі в Балаклії Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів.

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Теми: СБУаварія
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