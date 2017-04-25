СБУ: Основная версия пожара в Балаклее – теракт

Основной версией возникновения пожара в марте в Балаклее Харьковской области пока остается террористический акт, но другие версии также продолжают отрабатываться.



Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



"Пока что основной версией остается та, которую озвучил глава службы Василий Грицак, а именно, что это была диверсия, спланированная недружественным нам на сегодняшний день государством, непосредственно спецслужбами этого государства", - сказал Ткачук.



Вместе с тем, он добавил, что другие версии так же продолжают отрабатываться.



Как известно, 23 марта около 3:00 на складах ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы; окончательно пожар потушили утром 26 марта.



По словам министра обороны Степана Полторак, пожар в Балаклее уничтожила 70% боеприпасов.



Глава МВД Арсен Аваков считает, что взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области - это террористический акт, спланированный Россией.



Суд арестовал сервер и видеорегистратор с дежурной службы в воинской части А1352. По данным следствия, диверсию на арсенале в Балаклее могли осуществить гражданские лица с помощью беспилотного летательного аппарата.



Председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в результате пожара на арсенале в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.



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