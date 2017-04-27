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Холодницький: Ляшко жодної інформації не надав, влаштував шоу

Четвер, 27 квітня 2017, 12:49
Холодницький: Ляшко жодної інформації не надав, влаштував шоу

Народний депутат Олег Ляшко не задав головному антикорупційному прокурору Назару Холодницькому жодного запитання у своїй справі щодо статків.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сказав, коментуючи журналістам візит лідера "Радикальної партії" до САП у четвер, 27 квітня.

"Якщо є підозра на незаконне збагачення, то, будь ласка, покажи принципову позицію – і надай інформацію, яка спростовує всі ці факти. А робити оці шоу – я впевнений, що це шоу не додасть рейтингу ні йому, ні його політичній силі", – сказав Холодницький.

"Прокуратура за рейтингами не ганяється, для нас головне, щоб був закон – не залежно від того, політичні інтереси яких партій наші розслідування будуть зачіпати", – додав він, реагуючи на слова Ляшка про те, що Холодницький втратить рейтинг через свої дії.

За словами Холодницького, Ляшко вибрав "шоу і цирк", але прокурори САП і детективи НАБУ "не будуть вестися на ці провокації".

"Він інформації жодної не надав (щодо гучних справ – ред.) – це були якісь записи на папері A4, (написані) власноруч, такі, як темники… Коли буде офіційне депутатське звернення, з викладенням фактажу – а не просто голослівно, тоді буде відповідна реакція. Поки що це було просто крики, воплі і гра на публіку", – сказав керівник САП.

Він наголосив, що для оголошення підозр необхідно встановити факти, провести розслідування, а політики часто роблять із цього процесу шоу.

"Те, що витворяє Ляшко, коли тільки розпочато провадження, а вже скандал, що хтось когось переслідує – це просто шоу", – сказав Холодницький.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро провадження за підозрою у незаконному збагаченні Ляшка, який нажив маєток і дорогі авто, хоча бізнесу ні він, ні його цивільна дружина нібито не мають.

Після допиту 25 квітня Ляшко заявив, що його 4 години допитували у справі щодо "незаконного збагачення невстановленої особи". Підозра йому не оголошувалася.

Cпеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що лідер Радикальної партії під час допиту у вівторок поводився грубо та зверхньо з детективами й прокурорами.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ОлегАнтикорупційна прокуратураХолодницькийдекларації
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