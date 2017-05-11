Комітет Ради просять заслухати всіх силовиків щодо справи Шеремета

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності просять 17 травня розглянути питання щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідне звернення написав народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко і опублікував його у Facebook.

Звернення адресоване главі комітету Андрію Кожем'якіну.

На засідання він просить запросити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову нацполіції Сергія Князєва, генпрокурора Юрія Луценка і голову СБУ Василя Грицака.

Як відомо, 10 травня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.

Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.

Один із учасників журналістського розслідування Дмитро Гнап розповів, що, судячи з реакції свідків, із якими спілкувалося "Слідство. Інфо", слідчі з ними не говорили.

Українська правда