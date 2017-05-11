Комитет Рады просят заслушать всех силовиков по делу Шеремета

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности просят 17 мая рассмотреть вопрос о результатах расследования убийства журналиста Павла Шеремета.



Соответствующее обращение написал народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко и опубликовал его в Facebook.



Обращение адресовано главе комитета Андрею Кожемякину.



На заседание он просит пригласить министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя нацполиции Сергея Князева, генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака.



Как известно, 10 мая журналисты "Слидство.Инфо" обнародовали первую часть расследования, документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.



В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.



После выхода фильма в эфир в СБУ заявили, что Игоря Устименко был освобожден в апреле 2014 года.



Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось "Следствие.Инфо", следователи с ними не говорили.



Украинская правда