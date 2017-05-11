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Через бійку у Дніпрі на 9 травня ГПУ допитує Вілкула

Четвер, 11 травня 2017, 17:37

Народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула допитують у статусі свідка щодо бійки під час масових заходів 9 травня у Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від Опоблоку Олександра Вілкула у статусі свідка. Також один із затриманих вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення", - розповіла вона.

"Окрім того вже допитаний як свідок представник Соцпартії Іван Ступак. Наразі проводяться слідчі дії із сімома затриманими", - додала Сарган.

Як відомо, в місті Дніпро 9 травня сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у Дніпрі і призначив новим начальником Головного управління Дніпропетровської області начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю

Українська правда

Теми: 9 травняВілкул
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