Через бійку у Дніпрі на 9 травня ГПУ допитує Вілкула
Народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула допитують у статусі свідка щодо бійки під час масових заходів 9 травня у Дніпрі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від Опоблоку Олександра Вілкула у статусі свідка. Також один із затриманих вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення", - розповіла вона.
"Окрім того вже допитаний як свідок представник Соцпартії Іван Ступак. Наразі проводяться слідчі дії із сімома затриманими", - додала Сарган.
Як відомо, в місті Дніпро 9 травня сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.
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Українська правда