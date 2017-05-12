Адвокат переконує, що Мартиненко не пов’язаний зі СхідГЗК

Захист екс-нардепа Миколи Мартиненка переконує, що він не має жодного відношення до державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це адвокат Тетяна Черезова заявила у ході судового засідання Апеляційного суду Києва у п'ятницю.

"САП не надав жодних доказів щодо його причетності до державного підприємства. Він не може бути підозрюваним у цьому провадженні", – сказала вона.

"В апеляційній скарзі немає жодного доводу, є лише припущення прокурора", – додала Черезова.

У свою чергу, інший адвокат Петро Бойко стверджував, що не було порушень зі взяттям на поруки депутатами Мартиненка.

"Не відповідає дійсності, що поручителі не були обізнані зі змістом підозри та обов'язків, які на них поклали. Я особисто пояснив народним депутатам, у чому підозрюють Мартиненка", – сказав він.

"У тому числі, було відомо і Княжицькому, який сказав, що йому не відомо", – додав Бойко.

Також адвокат відреагував на доводи прокурорів, що перед обшуками Мартиненко покинув своє постійне місце проживання.

"Ну, ми всі покидаємо місця нашого місця проживання. Ми їдемо на роботу. Його затримали в офісі. Мартиненко, розуміючи, що його затримують з метою приниження, він мужньо це прийняв", – заявив Бойко.

"Наш клієнт зацікавлений як політик у доведенні своєї невинуватості. Він не збирається уникати ні слідства, ні суду. Мартиненко не збирається залишати країну, він елементарно здав закордонні паспорти", – запевнив він.

Як відомо, 20 квітня 2017 року НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійської компанії Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро вважає, що Мартиненко має можливості впливу на процес, бо на e-mail секретаря політика надходили листи з проханнями про надання вказівок слідчим прокуратури і суддям.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП