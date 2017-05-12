Суд відмовився арештувати квартири та авто Мартиненка

Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати майно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Про це повідомив його адвокат Петро Бойко, передають Українські новини.

"В арешті суд відмовив, однак САП вже оскаржила це рішення", - сказав він. За його словами, йшлося про арешт квартир і автомобілів Мартиненка.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мала намір ініціювати арешт всього майна Мартиненка.

У п'ятницю, 12 травня, Апеляційний суд Києва залишив без змін попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа Миколи Мартиненка на поруки народними депутатами.

Як відомо, 20 квітня 2017 року НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією "Steuermann", підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністріввід "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень.