У Генпрокуратурі розповіли подробиці справи заступниці Кернеса

Заступник мера Харкова Тетяна Овіннікова сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею понад 25 га, чим завдала збитки громаді на загальну суму майже 129 млн грн.

Про це повідомили у ГПУ 13 травня.

За даними ГПУ, Головне слідче управління проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення службовими особами Харківської міськради кримінальних правопорушень за статтями "шахрайство" (ч. 4 ст. 190), "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" (ч. 5 ст. 191), "створення злочинної організації" (ч. 1 ст. 255) та "зловживання владою або службовим становище" (ч. 2 ст. 364).

У Генпрокуратурі нагадали, що службові особи Харківської міськради впродовж 2008-2014 років створили понад 90 обслуговуючих кооперативів, засновниками та учасниками яких були особи з їх близького оточення, сприяли їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів та незаконно привласнили належні територіальній громаді Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4 млрд грн.

Встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень причетна екс-заступник міського голови – директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, яка наразі обіймає посаду заступника мера з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міськради.

"Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України, тобто пособництві у незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території м. Харкова в інтересах третіх осіб", - зазначили у ГПУ.

"Вказана особа сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею понад 25 га, чим спричинила збитки громаді Харкова на загальну суму майже 129 млн грн. Апеляційним судом Києва щодо чиновниці застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та усіх причетних до їх вчинення осіб.

Як відомо, 12 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової з можливістю застави у сумі 30 млн грн.

Українська правда