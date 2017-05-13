Организатора покушения на Черновол 2013 года арестовали

Печерский суд Киева в субботу арестовал на 60 суток организатора нападения на Татьяну Черновол 2013 года.

Об этом сообщил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток. Расследование уголовного производства осуществляют следователи прокуратуры.

В январе этого года мужчину задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину.

Как отметил Тракало, мужчину подозревают в совершении покушения на умышленное убийство.

"Правоохранители установили, что в ноябряе 2013 года именно он путем подкупа склонил 4 лиц к совершению умышленного убийства Черновол", - сказал спикер Нацполиции.

"В конце декабря 2013 года, реализуя всей замысел, злоумышленники пытались совершить умышленное убийство Черновол, выдав его за ДТП. Догнав автомобиль потерпевшей, они пытались столкнуть его с дороги, а после остановки авто нанесли ей несколько ударов, после чего скрылись", - добавил он.

По данному факту в начале февраля 2014 года сведения были внесены в ЕРДР. Следователи квалифицировали действия злоумышленников по части 2 статьи 15 (покушение на преступление) и п.6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса - как покушение на совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенное по заказу группой лиц.

Оперативники департамента уголовного розыска устанавливали местонахождение 47-летнего уроженца города Днепродзержинск Днепропетровской области с октября 2014 года. В октябре 2014 года его объявили сначала в государственный, а затем в международный розыск по каналам Интерпола. В отношении него была вставлена так называемая "красная карточка".

Тракало не назвал имени подозреваемого.

Однако в 2015 году начальник департамента уголовного розыска МВД Владимир Остапенко сообщал, что организатором избиения Татьяны Черновол был криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко.

"Следствием было установлено, что криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко с прозвищем "Нетрик". Он подыскал для совершения преступления (нападения на Черновол) подопечных, которые находились под его влиянием: Зинченко, Залюбовский, Корнилов, которые были вызваны из Днепродзержинска. Их встретил Котенко", - сказал он.

Тогда Остапенко сообщал, что Котенко и Залюбовский осуждены за совершение этого преступления, а Зинченко скрывается в России.

Как известно, в ночь на 25 декабря 2013 года на журналистку и общественную активистку, а ныне народного депутата Татьяну Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев.

Екатерина Тищенко, УП