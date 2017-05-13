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Координатора "тітушок" у Дніпрі заарештовано на 2 місяці

Субота, 13 травня 2017, 18:28

Громадянину, який координував діяльність учасників заворушень у Дніпрі 9 травня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 2 місяці.

Про це 13 травня повідомив глава МВС Арсен Аваков. 

Глава МВС назвав ім'я затриманого - мешканець м.Новомосковськ Натік Мустафаєв.

"Ранiше судимій, керував "тітушками" у Дніпрі 9 травня. Тепер проведе 2 місяці під вартою за рішенням суду", - повідомив Аваков. 

 

Як відомо,  9 травня 2017 року у Дніпрі сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

11 травня суд заарештував одного з учасників бійки у Дніпрі, 12 травня - ще трьох

13 травня прокуратура повідомила про підозру громадянину, який координував діяльність так званих "тітушок" 9 травня. 

Теми: АваковДніпро
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