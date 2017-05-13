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Координатор "титушек" в Днипре арестован на 2 месяца

Суббота, 13 мая 2017, 18:28

Гражданину, который координировал деятельность участников беспорядков в Днипре 9 мая, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Об этом 13 мая сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Задержанный - житель г.Новомосковск Натик Мустафаев.

"Ранее судимый, руководил "титушками" в Днипре 9 мая. Теперь проведет 2 месяца под стражей по решению суда", - сообщил Аваков.

 


Как известно, 9 мая в Днипре произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОвцами начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

11 мая суд арестовал одного из участников драки в Днипре, 12 мая еще троих

13 мая прокуратура сообщила о подозрении гражданину, который координировал деятельность так называемых "титушек" 9 мая.

Украинская правда

Темы: АваковДнепр
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