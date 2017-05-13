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Порошенко не піде на фінал "Євробачення" через Авдіївку

Субота, 13 травня 2017, 22:01

Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.

Про це президент повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що Євробачення є дуже важливою подією для України.

"Ми планували разом з Мариною бути присутніми на фіналі конкурсу та запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом. Однак через обстріл Авдіївки і загибель мирних мешканців я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі Євробачення", - написав Порошенко.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення. Двоє дітей лишилися сиротами й дивом не постраждали.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЄвробаченняАвдіївка
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