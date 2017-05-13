Порошенко не пойдет на финал "Евровидения" из-за Авдеевки

Президент Петр Порошенко отменил свое пребывание на финале песенного конкурса "Евровидение" в субботу из-за гибели жителей Авдеевки в результате обстрела.

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Евровидение является очень важным событием для Украины.

"Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале Евровидения", - написал Порошенко.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения. Двое детей остались сиротами и чудом не пострадали.

Украинская правда