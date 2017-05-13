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Бойовики ОРДО звинуватили в обстрілі Авдіївки "Правий сектор"

Субота, 13 травня 2017, 23:54

У ОРДО заявляють, що обстріл Авдіївки в суботу був організований українською стороною з метою звинуватити так звану "ДНР" в порушенні Мінських угод.

Про це повідомляє ресурс бойовиків ДАН з посиланням на "оперативне командування республіки".

"Це чергова провокація по команді командувача ОТГ "Донецьк" із залученням 72-ї окремої механізованої бригади, "Правого сектору", Національної гвардії України, а також закордонних ЗМІ перед "Мінськом", - сказав "представник командування".

"72-а стріляє по позиціях ДНР, "Правий сектор" - по Авдіївці, іноземні ЗМІ в свою чергу фіксують", - стверджує він.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Обстріл кваліфіковували як теракт.

Українська правда

Теми: ДНРАвдіївка
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