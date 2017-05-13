Боевики ОРДО обвинили в обстреле Авдеевки "Правый сектор"

В ОРДО заявляют, что обстрел Авдеевки в субботу был организован украинской стороной с целью обвинить так называемую "ДНР" в нарушении Минских соглашений.

Об этом сообщает ресурс боевиков ДАН со ссылкой на "оперативное командование республики".

"Это очередная провокация по команде командующего ОТГ "Донецк" с привлечением 72-ой отдельной механизированной бригады, "Правого сектора", Национальной гвардии Украины, а также иностранных СМИ перед "Минском", — сказал "представитель командования".

"72-ая стреляет по позициям ДНР, "Правый сектор" – по Авдеевке, иностранные СМИ в свою очередь фиксируют", - утверждает он.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Обстрел квалифицирован как теракт.

Украинская правда