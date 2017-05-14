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Бывшего СБУшника Устименко допросят по делу Шеремета 15 мая

Воскресенье, 14 мая 2017, 15:29
Бывшего СБУшника Устименко допросят по делу Шеремета 15 мая

Бывшего сотрудника Службы безопасности, который фигурирует в расследовании журналистов по делу об убийстве Павла Шеремета, Игоря Устименко вызвали на допрос на 15 мая.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время большой пресс-конференции 14 мая в Киеве.

"Меня проинформировали, что на понедельник господин Устименко вызван на допрос и будет допрошен. То, что можно будет знать СМИ, вы будете об этом знать", - сказал он.

Глава государства также отметил, что не доволен тем, что убийца Шеремета сих пор не понес наказания.

Порошенко поблагодарил журналистов, которые провели свое расследование. И отметил, что все материалы, которые есть в распоряжении журналистов и экспертов, приобщены к делу.

Как известно, накануне журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали первую часть расследования, документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

После выхода фильма в эфир в СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.

Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось "Слідство. Інфо", следователи с ними не говорили.

11 мая Министерство внутренних дел вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета
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