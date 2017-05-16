Ще кільком учасникам сутичок у Дніпрі оголосили підозру

Прокуратура заочно повідомила про підозру у хуліганстві та вчинені масових заворушень ще шістьом учасникам сутичок, що відбулися у Дніпрі 9 травня.

Про це повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, оскільки ці люди ухиляються від слідства, прокуратура отримала дозволи на їх затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів.

Сарган повідомила, що наразі слідством встановлено 15 осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, серед яких: організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також "касири", які оплачували виконану роботу так званих "тітушок".

П’ятьом особам, серед яких і організатор злочинів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Ще одному підозрюваному, який активно сприяє слідству, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - повідомила прес-секретар.

Вона повідомила також, що стосовно дев’яти осіб слідством отримано дозволи на затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів.

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Згодом було затримано проплачених провокаторів – так званих "тітушок". Станом на 11 травня під вартою було 7 "тітушок", ще 7 – у розшуку. 12 травня арештували ще трьох і затримали чоловіка, який, імовірно, керував "тітушками" 9 травня.

Українська правда