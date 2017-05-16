Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще кільком учасникам сутичок у Дніпрі оголосили підозру

Вівторок, 16 травня 2017, 15:41

Прокуратура заочно повідомила про підозру у хуліганстві та вчинені масових заворушень ще шістьом учасникам сутичок, що відбулися у Дніпрі 9 травня.

Про це повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, оскільки ці люди ухиляються від слідства, прокуратура отримала дозволи на їх затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів.

Сарган повідомила, що наразі слідством встановлено 15 осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, серед яких: організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також "касири", які оплачували виконану роботу так званих "тітушок".

П’ятьом особам, серед яких і організатор злочинів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Ще одному підозрюваному, який активно сприяє слідству, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - повідомила прес-секретар.

Вона повідомила також, що стосовно дев’яти осіб слідством отримано дозволи на затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів.

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Згодом було затримано проплачених провокаторів – так званих "тітушок". Станом на 11 травня під вартою було 7 "тітушок", ще 7 – у розшуку. 12 травня арештували ще трьох і затримали чоловіка, який, імовірно, керував "тітушками" 9 травня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпробійканадзвичайна подіяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: