Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник пояснив, чому закон 6220 вбиває НАБУ

Середа, 17 травня 2017, 16:13

Директор НАБУ Артем Ситник просить профільний комітет не підтримувати законопроект №6220, який позбавить бюро можливості розслідувати корупційні дії високопосадовців.

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у середу.

"Цей законопроект несе серйозні загрози. По всіх кримінальних провадженнях чи то по фіскальній службі, чи то щодо депутатів через 5-10 днів просто з'явиться постанова про закриття", - попередив голова Національного антикорупційного бюро.

"Коли справа в суді - це ще гірше, адже захист може послатися, що провадження вже розслідував інший правоохоронний орган", - додав він.

За словами Ситника, проти прийняття цього законопроекту виступають усі правоохоронні органи, крім СБУ.

"Справа не лише в НАБУ, наприклад хтось когось вбив - він може просто побігти і принести нескасовану постанову", - обурюється директор НАБУ.

У свою чергу голова комітету Андрій Кожемякін заявив, що отримав від послів країн G7 листи з критикою цього законопроекту.

 

Як повідомлялося, посли країн Великої сімки стурбовані можливим схваленням законопроекту №6220, який, як заявляють у НАБУ, дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро.

Крім того, Міжнародний валютний фонд звернувся до українського уряду з листом, в якому попередив, що ухвалення проекту закону №6220 "може серйозно підірвати ефективність системи боротьби з корупцією, не відповідатиме програмі МВФ та суперечитиме зобов’язанню керівництва (України)".

У НАБУ заявляють, що ухвалення законопроекту дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро та може перекреслити найвагоміші здобутки правоохоронної системи України впродовж останніх років.

Стурбовані цим законопроектом і активісти. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що законопроект, який вносить зміни до КПК щодо внесення відомостей до ЄРДР та підстав закриття кримінального провадження, заборонить НАБУ розслідувати кримінальні справи, якщо розслідування за тими ж обставинами відкрили і закрили інші правоохоронні органи.

Роман Кравець, УП

Теми: НАБУзаконодавствоСитникВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: