Ситник пояснив, чому закон 6220 вбиває НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник просить профільний комітет не підтримувати законопроект №6220, який позбавить бюро можливості розслідувати корупційні дії високопосадовців.

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у середу.

"Цей законопроект несе серйозні загрози. По всіх кримінальних провадженнях чи то по фіскальній службі, чи то щодо депутатів через 5-10 днів просто з'явиться постанова про закриття", - попередив голова Національного антикорупційного бюро.

"Коли справа в суді - це ще гірше, адже захист може послатися, що провадження вже розслідував інший правоохоронний орган", - додав він.

За словами Ситника, проти прийняття цього законопроекту виступають усі правоохоронні органи, крім СБУ.

"Справа не лише в НАБУ, наприклад хтось когось вбив - він може просто побігти і принести нескасовану постанову", - обурюється директор НАБУ.

У свою чергу голова комітету Андрій Кожемякін заявив, що отримав від послів країн G7 листи з критикою цього законопроекту.

Як повідомлялося, посли країн Великої сімки стурбовані можливим схваленням законопроекту №6220, який, як заявляють у НАБУ, дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро.

Крім того, Міжнародний валютний фонд звернувся до українського уряду з листом, в якому попередив, що ухвалення проекту закону №6220 "може серйозно підірвати ефективність системи боротьби з корупцією, не відповідатиме програмі МВФ та суперечитиме зобов’язанню керівництва (України)".

У НАБУ заявляють, що ухвалення законопроекту дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро та може перекреслити найвагоміші здобутки правоохоронної системи України впродовж останніх років.

Стурбовані цим законопроектом і активісти. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що законопроект, який вносить зміни до КПК щодо внесення відомостей до ЄРДР та підстав закриття кримінального провадження, заборонить НАБУ розслідувати кримінальні справи, якщо розслідування за тими ж обставинами відкрили і закрили інші правоохоронні органи.

Роман Кравець, УП