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Сытник объяснил, почему закон 6220 убивает НАБУ

Среда, 17 мая 2017, 16:13

Директор НАБУ Артем Сытник просит профильный комитет не поддерживать законопроект №6220, который лишит бюро возможности расследовать коррупционные действия высокопоставленных чиновников.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду.

"Этот законопроект несет серьезные угрозы. Во всех уголовных процессах то ли в отношении фискальной службы, то ли в отношении депутатов через 5-10 дней просто появится постановление о закрытии", - предупредил председатель Национального антикоррупционного бюро.

"Когда дело в суде - это еще хуже, ведь защита может сослаться на то, что производство уже расследовал другой правоохранительный орган", - добавил он.

По словам Сытника, против принятия этого законопроекта выступают все правоохранительные органы, кроме СБУ.

"Дело не только в НАБУ, например кто-то кого-то убил - он может просто побежать и принести неотмененное постановление", - возмущается директор НАБУ.

В свою очередь председатель комитета Андрей Кожемякин заявил, что получил от послов стран G7 письма с критикой этого законопроекта.

 

Как сообщалось, послы стран Большой семерки обеспокоены возможным принятием законопроекта №6220, который, как заявляют в НАБУ, позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро.

Кроме того, Международный валютный фонд обратился к украинскому правительству с письмом, в котором предупредил, что принятие проекта закона №6220 "может серьезно подорвать эффективность системы борьбы с коррупцией, не будет соответствовать программе МВФ и будет противоречить обязательству руководства Украины".

В НАБУ заявляют, что принятие законопроекта позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро и может перечеркнуть самые значительные достижения правоохранительной системы Украины на протяжении последних лет.

Обеспокоены этим законопроектом и активисты. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что законопроект, который вносит изменения в УПК касательно внесения сведений в ЕРДР и оснований для закрытия уголовного производства, запретит НАБУ расследовать уголовные дела, если расследование по тем же обстоятельствам открыли и закрыли другие правоохранительные органы.

Роман Кравец, УП

Темы: НАБУзаконодательствоСытникВерховная Рада
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