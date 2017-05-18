СМИ: Расследование во главе с Мюллером сосредоточится на Флинне и Манафорте

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который был назначен специальным советником в расследовании о вмешательстве России в выборы в США, сначала сосредоточится на экс-советнике Дональда Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на четырех сотрудников в правоохранительных органах.

Источники сообщают, что ФБР с помощью министерства финансов, ЦРУ и других ведомств изучает доказательства их возможных контактов, денежных переводов и деловых отношений с российскими официальными лицами.

Отмечается, что также будет расследоваться взлом электронной почты Хиллари Клинтон.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Флинн и Манафорт официально считаются "субъектами" уголовного расследования. "Субъектом" является лицо, поведение которого рассматривается следствием, и он может быть подозреваемым в совершении преступления.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ранее The Associated Press написала статью о том, что Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы Путина. Его задачей было противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.