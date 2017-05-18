Охранника Яроша арестовали на 60 дней

Охраннику народного депутата Дмитрия Яроша, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

Об этом 18 мая в Днипре сообщил адвокат подозреваемого Сергей Погосян.

По словам защитника, он уже встречался с подзащитным, который находится в следственном изоляторе, после инцидента с таксистами у того сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле.

"Что меня сразу удивило и возмутило: Навроцкий был в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перебинтована, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог, весь в крови, говорить мог только "да" и "нет". Он даже не мог понять, что происходит... Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген", - сказал Погосян.

По словам адвоката, сторона защиты настаивает на самообороне подзащитного и составе преступления в действиях таксистов, которые в ходе конфликта применили против пассажиров биты.

Как отметил адвокат, он уже подал в полицию заявление, в котором требует расследования избиения своего подзащитного и его товарища во время инцидента.

14 мая в Каменском произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранение получил сотрудник таксиста, который спешил ему на помощь.

Раньше Ярош уже высказался по поводу того, что его побратим Михаил применил оружие в такси.

Радио Свобода