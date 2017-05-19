"Опоблок" не видалятиметься з російських соцмереж

Партія "Опозиційний блок" заявляє, що збереже свою сторінку в соцмережах "ВКонтакте" і "Однокласники".

Про заявив народний депутат від ОБ Юрій Павленко, йдеться у повідомленні прес-служби партії.

За його словами, рішення РНБОУ про закриття доступу до соцмереж не забороняє користуватися ними громадянам України, тому партія продовжить спілкування з виборцями в соцмережах.

"Наша партія завжди була зі своїми виборцями. Ми і далі продовжимо спілкування у всіх соцмережах", - сказав Павленко.

16 травня 2017 року Президент Петро Порошенко пообіцяв закрити свої офіційні сторінки в російських соцмережах "Вконтактє" та "Однокласники".

15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Українська правда