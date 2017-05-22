Міністр радить керівникам НАЗК взятися за руки і піти у відставку

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції має написати заяви про звільнення і піти у відставку.

Про це він заявив у коментарі журналістам у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Ті люди, які очолюють НАЗК, зараз несуть персональну відповідальність за те, що ми не маємо повноцінної системи перевірок (декларацій – ред.). Так бути не може", – зазначає міністр.

"Я є співавтор законопроекту про запобігання корупції, і ми не це закладали спільно з колегами і з громадянського суспільства, і з парламенту в дух і букву цього закону. Ці випадкові люди, керівники НАЗК, на жаль, не мають волі навіть подати у відставку, тому доводиться через зміни до закону такі помилки виправляти", – сказав Петренко.

Він також зазначив, що наразі розглядається можливість проведення службової перевірки щодо роботи керівництва НАЗК.

"Корчак звернулася до Кабміну, щоб було проведено службове розслідування проти Радецького і Рябошапки, Радецький і Рябошапка звернулися до Кабміну, щоб було проведене службове розслідування щодо Корчак... Я їм всім рекомендую взятися за руки, написати заяву і піти вже, не мучитися самими, і не мучити такий важливий орган, як НАЗК", – вважає Петренко.

"Зараз також розглядається питання можливого призначення службового розслідування, тому що якщо самі керівники вимагають, щоб проти них провели службове розслідування, напевно ми підемо їм назустріч", – додав міністр юстиції.

Як відомо, в останні дні березня 2017 року система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня збігав термін для більшості декларантів другої хвилі.

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через це.

Корчак заявляла вже, що не збирається йти у відставку, і жалілася Національному антикорупційному бюро, Генеральній прокуратурі, поліції та Раді нацбезпеки й оборони на дії посадовців Держслужби спецзв’язку та ДП "УСС", у яких вбачає ознаки службових злочинів.

Ані в уряду, ані у Верховної Ради немає повноважень звільняти керівництво НАЗК.

Член НАЗК Руслан Рябошапка заявляв, що Наталія Корчак вичерпала свій потенціал на посаді голови відомства.

А Корчак звинувачувала Радецького у безвідповідальному гальмуванні роботи НАЗК.

Глава НАЗК також попросила Кабінет міністрів провести службове розслідування діяльності її заступника Руслана Радецького та члена НАЗК Руслана Рябошапки.

Міністерство юстиції підготувало законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік лише 96 осіб.