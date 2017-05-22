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Лозовой подал иск против Луценко

Понедельник, 22 мая 2017, 15:33

Депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Лозовой подал иск против генерального прокурора Юрия Луценко из-за заявлений о неуплате налогов.

Печерский райсуд Киева 22 мая получил соответствующий иск, свидетельствует документ, обнародованный парламентарием в Facebook

"Подал в суд на генерального прокурора Юрия Луценко за распространение неправдивой информации против меня, наносящей ущерб моей деловой репутации", – объясняет Лозовой.

"Пытаясь дискредитировать "Радикальную партию Олега Ляшко" и запугать нас, генпрокурор без высшего юридического образования сделал заявление, в котором обвиняет меня в совершении преступлений, расследование которых даже не является компетенцией ГПУ", – утверждает он.

Депутат добавил, что анонсированного Луценко представления на привлечение Лозового к уголовной ответственности в Верховной Раде еще нет, "хотя прошло уже трое суток".

Как сказано в иске, Лозовой просит суд признать неправдивой информацию Луценко об уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении Лозового и заставить его опровергнуть ее, потому что это заявление унижает честь, достоинство и репутацию нардепа.

Он также просит, чтобы Луценко уплатил Лозовому 1 гривну для возмещения морального ущерба, а суду – покрыл траты на рассмотрение иска.

 
 
 

Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия) подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Видродження") – в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея ("Народный фронт") – в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

Лозовой назвал это тогда "политической расправой".

Алена Рощенко, УП

Темы: ЛуценкоРадикальная партиядекларациисудВерховная Рада
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