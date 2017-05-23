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Опоблок вже зібрався в КС через закон про мовні квоти

Вівторок, 23 травня 2017, 15:16

Опозиційний блок почав збір підписів під зверненням до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційним закон про мовні квоти на телебаченні.

Про це йдеться у заяві Опозиційного блоку.

Опоблок заявляє, що новий закон розколе суспільство.

"Опозиційний блок голосував проти закону про мовні квоти на телебаченні. Наша партія відстоює права і свободи всіх громадян України, незалежно від їхньої національної, релігійної та етнічної приналежності", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада прийняла закон про те, що не менше 75% контенту телекомпанії мають транслювати українською мовою. Він набуде чинності через 4 місяці, крім того, ще рік в Україні зможуть знімати і показувати телепродукт російською.

Порошенко вже заявив, що підпише цей закон. Голова комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар заявила, що деякі власники медіа, натякаючи на телеканал Інтер, намагалися зірвати голосування з цього закону.

Як відомо, співвласником телеканалу Інтер є екс-голова Адміністрації президента часів Януковича, а нині нардеп від Опоблоку Сергій Льовочкін.

22 травня СБУ не пустила до України російського політтехнолога, якого називали фактичним керівником інформаційної служби Інтера, громадянина РФ Ігоря Шувалова.

Українська правда

Теми: Опозиційний блок
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