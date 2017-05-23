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Оппоблок уже собирается в КС из-за закона о языковых квотах

Вторник, 23 мая 2017, 15:16

Оппозиционный блок начал сбор подписей под обращением в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о языковых квотах на телевидении.

Об этом говорится в заявлении Оппозиционного блока.

Оппоблок заявляет, что новый закон расколет общество. "Оппозиционный блок голосовал против закона о языковых квоты на телевидении. Наша партия отстаивает права и свободы всех граждан Украины, независимо от их национальной, религиозной и этнической принадлежности", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, во вторник Верховная Рада приняла закон о том, что не менее 75% контента телекомпании должны транслировать на украинском языке. Он вступит в силу через 4 месяца, кроме того, еще год в Украине смогут снимать и показывать телепродукт на русском.

Порошенко уже заявил, что подпишет этот закон. Председатель комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заявила, что некоторые владельцы медиа, намекая на телеканал Интер, пытались сорвать голосование по этому закону.

Как известно, совладельцем телеканала Интер является экс-глава Администрации президента Януковича, а ныне нардеп от Оппоблока Сергей Левочкин.

22 мая СБУ не пустила в Украину российского политтехнолога, которого называли фактическим руководителем информационной службы Интера, гражданина РФ Игоря Шувалова.

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блок
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